Ce lundi, Jannik Sinner est devenu le premier Italien numéro un à l’ATP.

Un statut qui est tout sauf un cadeau pour Patrick Mouratoglou.

Dans un entre­tien accordé à nos confrères de Tennis Majors, l’en­traî­neur d’Holger Rune rappelle qu’en‐dehors de la fierté que suscite le trône du tennis mondial, une pres­sion constante suivra le cham­pion de l’Open d’Australie 2024 sur le court.

« Bien sûr, il est extrê­me­ment diffi­cile d’atteindre le sommet, mais il est encore plus diffi­cile de rester au sommet. On n’a plus le droit d’échouer. Vous êtes censé gagner tout le temps. La pres­sion est incroyable. Quand tu es numéro 1, tu ne peux pas perdre contre un gars qui est numéro 10, numéro 15. Mais ces gars sont très dange­reux, donc ils peuvent le battre. Lorsqu’il jouera contre eux, il ressen­tira une pres­sion supplé­men­taire, car il n’est pas censé perdre contre eux. Les gens compren­dront s’il perd contre Alcaraz. C’est normal de perdre contre lui…. Mais s’il perd contre un joueur qui est numéro 10 ou 15, les gens commen­ce­ront à se dire ‘oh, wow, peut‐être qu’il ne va pas rester numéro un’. La pres­sion sera plus forte. »