Dans un nouveau post sur Linkedln, l’entraîneur français Patrick Mouratoglou s’est exprimé sur la fin de saison haletante entre Carlos Alcaraz, numéro 1 mondial, et Jannik Sinner, vainqueur du Masters.
« Carlos Alcaraz termine l’année en tant que numéro 1 mondial pour la deuxième fois à seulement 22 ans. C’est tout à fait mérité, mais voici la vérité : cela aurait tout aussi bien pu être Jannik Sinner. Ils ont été au coude à coude toute l’année, et le score de 7–6, 7–5 à Turin ne fait que le confirmer, a souligné Mouratoglou avant de s’expliquer :
Le contexte a son importance. Les trois mois pendant lesquels Jannik n’a pas joué ont été décisifs. Non seulement parce qu’il n’a pas marqué de points, mais aussi parce que pendant cette période, Carlos s’est reconstruit. il était loin de son niveau habituel. Mais gagner, même en rencontrant des difficultés, lui a permis de retrouver confiance semaine après semaine. Et Carlos en a besoin. C’est un joueur qui gagne en confiance à travers les matchs, pas à travers l’entraînement. Jannik peut rester éloigné de la compétition pendant des mois et revenir presque au même niveau, car sa confiance vient de l’entraînement. Deux champions. Deux approches différentes. Un niveau extraordinaire. Ces trois mois ont créé le petit écart de points que nous observons aujourd’hui. Cela fait partie de l’histoire, de la carrière de Jannik. »
Publié le lundi 17 novembre 2025 à 13:56