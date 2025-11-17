AccueilATPMouratoglou : "Qu'Alcaraz termine l'année en tant que numéro 1 mondial, c'est...
Mouratoglou : « Qu’Alcaraz termine l’année en tant que numéro 1 mondial, c’est tout à fait mérité, mais voici la vérité… »

Par Baptiste Mulatier

Dans un nouveau post sur Linkedln, l’en­traî­neur fran­çais Patrick Mouratoglou s’est exprimé sur la fin de saison hale­tante entre Carlos Alcaraz, numéro 1 mondial, et Jannik Sinner, vain­queur du Masters. 

« Carlos Alcaraz termine l’année en tant que numéro 1 mondial pour la deuxième fois à seule­ment 22 ans. C’est tout à fait mérité, mais voici la vérité : cela aurait tout aussi bien pu être Jannik Sinner. Ils ont été au coude à coude toute l’année, et le score de 7–6, 7–5 à Turin ne fait que le confirmer, a souligné Mouratoglou avant de s’expliquer : 

Le contexte a son impor­tance. Les trois mois pendant lesquels Jannik n’a pas joué ont été déci­sifs. Non seule­ment parce qu’il n’a pas marqué de points, mais aussi parce que pendant cette période, Carlos s’est recons­truit. il était loin de son niveau habi­tuel. Mais gagner, même en rencon­trant des diffi­cultés, lui a permis de retrouver confiance semaine après semaine. Et Carlos en a besoin. C’est un joueur qui gagne en confiance à travers les matchs, pas à travers l’en­traî­ne­ment. Jannik peut rester éloigné de la compé­ti­tion pendant des mois et revenir presque au même niveau, car sa confiance vient de l’en­traî­ne­ment. Deux cham­pions. Deux approches diffé­rentes. Un niveau extra­or­di­naire. Ces trois mois ont créé le petit écart de points que nous obser­vons aujourd’hui. Cela fait partie de l’his­toire, de la carrière de Jannik. »

