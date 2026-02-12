Patrick Mouratoglou voulait faire le buzz, et il a parfai­te­ment réussi son coup après avoir expliqué que « penser que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ne sont pas meilleurs que Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic simple­ment parce que Novak a battu Sinner à l’Open d’Australie est une vision à court terme ».

Alors que l’homme aux 14 Roland‐Garros a réagi en personne, expli­quant que l’ana­lyse de l’en­traî­neur fran­çais était erronée, c’est cette fois au tour de l’an­cien joueur britan­nique, Mark Petchey, 80e mondial en 1994, de monter au créneau pour contre­dire cette affir­ma­tion assez osée.

« Dire que Sinner et Alcaraz sont meilleurs que les Big Four, à ce stade de leur carrière, me semble exagéré, c’est juste un biais de récence. C’est tout. C’est juste parce que vous les voyez tous les jours que vous pensez qu’ils sont les meilleurs joueurs. Vous ne pouvez pas me dire que Rafa, à son apogée sur terre battue, ne battait pas ces gars‐là. Regardons simple­ment Rafa à 18 ou 19 ans. Regardons sa saison 2005, il a remporté Roland Garros, Monte‐Carlo, Rome, Montréal, Madrid, Barcelone, Pékin, Bastad, Acapulco, Stuttgart, Sao Paolo. Finaliste à Miami. On oublie que ce gars était d’un autre niveau, mais comme c’était en 2005, on le relègue soudai­ne­ment aux oubliettes en disant : ‘Ça n’a pas d’im­por­tance, c’était une autre époque, il n’était pas aussi fort qu’au­jourd’hui’. Et je pense que Roger jouait parti­cu­liè­re­ment bien en 2005, si je me souviens bien. Andy Roddick était encore là, il y avait des joueurs géniaux », a déclaré Petchey dans le dernier podcast de Tennis Channel, The Big T.