Vivement répri­mandé par Jo‐Wilfried Tsonga, Patrick Mouratoglou a préféré ne pas suren­chérir en répon­dant sur le fond sans nommer direc­te­ment l’an­cien joueur français.

Alors que Jo avait affirmé il y a quelques temps qu’il aurait aimé voir Carlos Alcaraz et Jannik Sinner remporter un Grand Chelem en affron­tant, en plus du Big 3, des joueurs comme Del Potro, Wawrinka ou Murray, l’en­traî­neur lui a simple­ment dit qu’aucun joueur n’avait réussi pareil exploit.

« Certains d’entre vous ont égale­ment déclaré qu’ils auraient aimé voir Alcaraz ou Sinner remporter un Grand Chelem, en battant Wawrinka, Del Potro, Murray et deux membres du Big Three. Pour votre infor­ma­tion, cela ne s’est jamais produit. Ni Djokovic, ni Nadal, ni Federer, ni aucun autre joueur n’a remporté un Grand Chelem en battant tous ces joueurs. Cela ne s’est jamais produit. »