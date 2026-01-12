Vivement réprimandé par Jo‐Wilfried Tsonga, Patrick Mouratoglou a préféré ne pas surenchérir en répondant sur le fond sans nommer directement l’ancien joueur français.
Alors que Jo avait affirmé il y a quelques temps qu’il aurait aimé voir Carlos Alcaraz et Jannik Sinner remporter un Grand Chelem en affrontant, en plus du Big 3, des joueurs comme Del Potro, Wawrinka ou Murray, l’entraîneur lui a simplement dit qu’aucun joueur n’avait réussi pareil exploit.
« Certains d’entre vous ont également déclaré qu’ils auraient aimé voir Alcaraz ou Sinner remporter un Grand Chelem, en battant Wawrinka, Del Potro, Murray et deux membres du Big Three. Pour votre information, cela ne s’est jamais produit. Ni Djokovic, ni Nadal, ni Federer, ni aucun autre joueur n’a remporté un Grand Chelem en battant tous ces joueurs. Cela ne s’est jamais produit. »
Publié le lundi 12 janvier 2026 à 18:45