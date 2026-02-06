« Penser qu’Alcaraz et Sinner ne sont pas meilleurs que Federer, Nadal et Djokovic simplement parce que Novak a battu Sinner à l’Open d’Australie est une vision à court terme », affirmait tout récemment Patrick Mouratoglou.
Un nouvel avis bien tranché de l’entraîneur français qui a fait réagir Rafael Nadal en personne, mais aussi Boris Becker qui a écrit ceci : « Désolé Patrick, mais tu es le seul à penser ça. »
Quelques semaines après son « clash » avec Jo‐Wilfried Tsonga, Mouratoglou n’a vraiment pas tardé à répondre à Becker.
« Je ne me suis jamais fait d’opinion en fonction de ce que pensent les autres, mais uniquement à partir de ma propre opinion. Seuls les poissons morts suivent le courant », a posté l’ancien coach de Serena Williams, Holger Rune ou encore Naomi Osaka sur le réseau social X.
I never made an opinion based on what people think but out of my own opinion. Only dead fish swim with the stream.— Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou) February 6, 2026
Patrick Mouratoglou n’en démord pas !
