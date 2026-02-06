AccueilATPMouratoglou répond sèchement à Becker : "Seuls les poissons morts suivent le...
Mouratoglou répond sèche­ment à Becker : « Seuls les pois­sons morts suivent le courant… »

Par Baptiste Mulatier

« Penser qu’Alcaraz et Sinner ne sont pas meilleurs que Federer, Nadal et Djokovic simple­ment parce que Novak a battu Sinner à l’Open d’Australie est une vision à court terme », affir­mait tout récem­ment Patrick Mouratoglou.

Un nouvel avis bien tranché de l’en­traî­neur fran­çais qui a fait réagir Rafael Nadal en personne, mais aussi Boris Becker qui a écrit ceci : « Désolé Patrick, mais tu es le seul à penser ça. »

Quelques semaines après son « clash » avec Jo‐Wilfried Tsonga, Mouratoglou n’a vrai­ment pas tardé à répondre à Becker.

« Je ne me suis jamais fait d’opi­nion en fonc­tion de ce que pensent les autres, mais unique­ment à partir de ma propre opinion. Seuls les pois­sons morts suivent le courant », a posté l’an­cien coach de Serena Williams, Holger Rune ou encore Naomi Osaka sur le réseau social X.

Patrick Mouratoglou n’en démord pas !

Publié le vendredi 6 février 2026 à 11:14

