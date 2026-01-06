Dans une vidéo postée sur Instagram, Patrick Mouratoglou répète sa volonté de voir un troisième homme rivaliser pleinement avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, comme à l’époque du Big 3. L’entraîneur français cite trois potentielles menaces à moyen terme pour les deux « monstres » actuels du tennis mondial.
« Je veux voir un troisième gars entre Alcaraz et Sinner parce qu’ils dominent trop. Je veux dire, c’est génial. Nous avons des matchs incroyables. Mais nous étions tellement excités par le trio Novak, Roger Rafa. C’était tellement incroyable. Si nous pouvions avoir la même chose, ce serait incroyable. Et je rêve de ce troisième gars. Qui cela peut‐il être ? Ben Shelton, Fonseca, mais il aura besoin de plus de temps. Jack Draper, mais il doit rester à l’abri des blessures. Il y a quelques joueurs qui peuvent potentiellement vraiment causer des problèmes à ces deux gars, mais ils doivent progresser. Ils ne sont pas encore à ce niveau. Ils sont proches. Ils ont un bon état d’esprit, mais ils ne sont pas encore au niveau. J’espère que l’un d’eux fera suffisamment de progrès dans les six prochains mois pour potentiellement commencer à être une menace pour eux à la fin de 2026. »
Publié le mardi 6 janvier 2026 à 08:22