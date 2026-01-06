Dans une vidéo postée sur Instagram, Patrick Mouratoglou répète sa volonté de voir un troi­sième homme riva­liser plei­ne­ment avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, comme à l’époque du Big 3. L’entraîneur fran­çais cite trois poten­tielles menaces à moyen terme pour les deux « monstres » actuels du tennis mondial.

« Je veux voir un troi­sième gars entre Alcaraz et Sinner parce qu’ils dominent trop. Je veux dire, c’est génial. Nous avons des matchs incroyables. Mais nous étions telle­ment excités par le trio Novak, Roger Rafa. C’était telle­ment incroyable. Si nous pouvions avoir la même chose, ce serait incroyable. Et je rêve de ce troi­sième gars. Qui cela peut‐il être ? Ben Shelton, Fonseca, mais il aura besoin de plus de temps. Jack Draper, mais il doit rester à l’abri des bles­sures. Il y a quelques joueurs qui peuvent poten­tiel­le­ment vrai­ment causer des problèmes à ces deux gars, mais ils doivent progresser. Ils ne sont pas encore à ce niveau. Ils sont proches. Ils ont un bon état d’esprit, mais ils ne sont pas encore au niveau. J’espère que l’un d’eux fera suffi­sam­ment de progrès dans les six prochains mois pour poten­tiel­le­ment commencer à être une menace pour eux à la fin de 2026. »