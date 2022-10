S’il a été annoncé que Mouratoglou allait coacher Rune, la vérité est que Patrick rejoint le team où le coach d’Holger Lars Christensen qui le connait depuis son enfance reste le « leader ». Patrick va donc inter­venir en tant que conseil, devenir l’oeil supplé­men­taire pour que le joueur danois puisse encore progresser. C’est d’ailleurs ce que Mpuratoglou a expliqué,

« Pour moi, le succès passe par l’ob­ten­tion d’in­for­ma­tions. Plus on grandit, plus le travail à fournir doit être précis. Les objec­tifs d’Holger sont très élevés. Il a toujours dit qu’il voulait être le numéro un, et ce n’est pas qu’un mot. Il peut vrai­ment atteindre cet objectif. Pour l’heure, l’équipe de Rune n’a pas encore d’idée précise de ce dont elle aurait besoin pour fran­chir cette nouvelle étape mais elle a besoin d’un œil supplémentaire »