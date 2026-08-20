Respectivement blessés au genou droit et au poignet droit, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz sont incertains pour l’US Open (30 août au 13 septembre) après avoir déclaré forfait pour les Masters 1000 de Montréal et Cincinnati.
L’entraîneur français Patrick Mouratoglou voit le dernier Grand Chelem de l’année comme l’un des Majeurs les plus excitants et incertains depuis un bon bout de temps.
« Cet US Open est probablement l’un des tournois du Grand Chelem les plus intéressants chez les hommes depuis très longtemps. La situation est unique. L’absence de Carlos Alcaraz et de Jannik Sinner pendant une période assez longue rend ce Grand Chelem incroyablement passionnant. Nous avons connu une domination si forte pendant si longtemps, et soudain, il y a en quelque sorte un vide. Tout est possible. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui montent en puissance. Il y a Arthur Fils, Jakub Mensik, Ben Shelton, Rafael Jodar, Joao Fonseca, Learner Tien. Ces joueurs auront leur chance si Alcaraz et Sinner ne sont pas au niveau. Ces joueurs sont des vainqueurs potentiels de Grand Chelem. Et puis il y a aussi Novak Djokovic. Mis à part Alcaraz et Sinner en Grand Chelem, il a été pratiquement imbattable l’année dernière. Et puis il y a Alexander Zverev, qui a remporté son premier Grand Chelem et s’est immédiatement qualifié pour la finale d’un deuxième Grand Chelem. Il y a tellement d’incertitudes, tellement de possibilités pour de nombreux joueurs, et cela rend ce Grand Chelem tout à fait unique. Ça ne nous était pas arrivé depuis si longtemps. »
Publié le jeudi 20 août 2026 à 18:20