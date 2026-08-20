Respectivement blessés au genou droit et au poignet droit, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz sont incer­tains pour l’US Open (30 août au 13 septembre) après avoir déclaré forfait pour les Masters 1000 de Montréal et Cincinnati.

L’entraîneur fran­çais Patrick Mouratoglou voit le dernier Grand Chelem de l’année comme l’un des Majeurs les plus exci­tants et incer­tains depuis un bon bout de temps.

« Cet US Open est proba­ble­ment l’un des tour­nois du Grand Chelem les plus inté­res­sants chez les hommes depuis très long­temps. La situa­tion est unique. L’absence de Carlos Alcaraz et de Jannik Sinner pendant une période assez longue rend ce Grand Chelem incroya­ble­ment passion­nant. Nous avons connu une domi­na­tion si forte pendant si long­temps, et soudain, il y a en quelque sorte un vide. Tout est possible. Il y a beau­coup de jeunes joueurs qui montent en puis­sance. Il y a Arthur Fils, Jakub Mensik, Ben Shelton, Rafael Jodar, Joao Fonseca, Learner Tien. Ces joueurs auront leur chance si Alcaraz et Sinner ne sont pas au niveau. Ces joueurs sont des vain­queurs poten­tiels de Grand Chelem. Et puis il y a aussi Novak Djokovic. Mis à part Alcaraz et Sinner en Grand Chelem, il a été prati­que­ment imbat­table l’année dernière. Et puis il y a Alexander Zverev, qui a remporté son premier Grand Chelem et s’est immé­dia­te­ment qualifié pour la finale d’un deuxième Grand Chelem. Il y a telle­ment d’incertitudes, telle­ment de possi­bi­lités pour de nombreux joueurs, et cela rend ce Grand Chelem tout à fait unique. Ça ne nous était pas arrivé depuis si longtemps. »