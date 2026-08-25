Si Jannik Sinner a déclaré forfait pour l’US Open à cause d’un problème genou, Carlos Alcaraz revient lui de sa blessure au poignet après quatre moi et demi d’absence.
Mais pour l’entraîneur français Patrick Mouratoglou, il y aura une grosse opportunité à saisir à Flushing Meadows du 30 août au 13 septembre.
« Il existe deux façons différentes de devenir champion. La première : battre les meilleurs du monde et devenir le meilleur. C’est ce qu’a fait Novak en battant Federer et Nadal pour devenir numéro un mondial. La deuxième façon : un vide se crée, car il arrive un moment où les meilleurs ne sont pas là et où un ou deux joueurs occupent ce vide. Une fois qu’ils ont saisi cette opportunité, leur confiance est totalement transformée et ils sont alors potentiellement capables de devenir les meilleurs. Et c’est ce qui s’est passé avec Zverev.
Alcaraz était forfait, Sinner s’est écroulé. Boum ! Il saisit l’occasion et devient champion de Grand Chelem. Suffisant pour battre ensuite Alcaraz et Sinner ? Apparemment non. Il a perdu en finale de Wimbledon, mais on a l’impression que c’était serré. S’il remporte son deuxième Grand Chelem grâce à cette opportunité, alors l’histoire pourrait être différente. Il en va de même si Jodar ou Shelton remporte l’US Open, notamment grâce à l’absence des deux meilleurs ou au fait qu’ils ne soient pas prêts à 100 % : ces deux joueurs pourraient alors connaître une carrière différente. Saisir l’occasion et passer à un autre niveau. »
Publié le mardi 25 août 2026 à 12:55