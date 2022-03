Revenant sur la troi­sième colla­bo­ra­tion entre Andy Murray et son entraî­neur Ivan Lendl au micro de Sky Sports, Patrick Mouratoglou a été inter­rogé sur les chances de voir Andy Murray soulever un quatrième trophée du Grand Chelem.

Et s’il n’y croit pas vrai­ment, l’en­traî­neur de Serena Williams n’ou­blie pas les circons­tances qui pour­raient le mener jusqu’en deuxième semaine, et plus si affinités.

« Ce qu’Andy fait est super inspi­rant, mais il l’a toujours été. Gagner trois Grands Chelems au moment où ces trois gars jouent – Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic – c’est incroyable ! Être capable d’at­teindre la première place mondiale alors que ces trois hommes jouent est égale­ment incroyable. Il a montré par le passé à quel point il est dévoué à ce jeu et à quel point il est un combat­tant acharné. Je ne pense pas que l’ob­jectif d’Andy soit de gagner un Grand Chelem, car je ne crois pas qu’il s’y voit pour l’ins­tant, mais de faire de son mieux. Il a toujours été comme ça tout au long de sa carrière, avec cet état d’es­prit, faire du mieux qu’il peut. Je pense que c’est génial et je peux tout à fait l’ima­giner atteindre les quarts ou les demi‐finales d’un Grand Chelem, pour­quoi pas ? Et s’il y parvient, alors tout est possible. »