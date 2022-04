Blessé à une côte, Rafael Nadal va manquer le Masters 1000 de Monte‐Carlo et l’ATP 500 de Barcelone, deux tour­nois où il a très souvent brillé et qui lui permettent de monter en puis­sance. S’il pourra peut‐être jouer à Madrid et sans doute à Rome avant Roland‐Garros, cela ne pour­rait pas suffire selon Patrick Mouratoglou, qui évoque les enjeux de la saison sur terre battue à venir dans une nouvelle vidéo.

« Je pense que ça va être très diffi­cile pour Rafa. Heureusement pour lui, il a acquis beau­coup de confiance depuis le début de la saison, mais nous savons qu’il aime jouer beau­coup de matchs avant Roland Garros pour se sentir tota­le­ment en contrôle. S’il ne se sent pas en contrôle, tout devient plus diffi­cile pour lui. Le fait qu’il ne puisse pas jouer beau­coup de tour­nois avant Roland Garros va être un handicap pour lui, j’en suis abso­lu­ment sûr, car il n’aura pas d’autre choix que de jouer à un haut niveau tout de suite. Souvent, il ne joue pas bien au début du circuit sur terre battue, par exemple l’année dernière : il lui a fallu plusieurs tour­nois pour être « le vrai Rafa ». Cette année, il n’a pas cette option : il doit bien jouer dès le début, et ce n’est pas facile pour lui », a estimé le nouvel entraî­neur de Simona Halep.