Alors que Jannik Sinner et Carlos Alcaraz dominent outrageusement le circuit, nombreux sont ceux qui s’interrogent sur l’identité du joueur capable de bousculer cet ordre établi.
Pour Patrick Mouratoglou, la réponse pourrait bien être Arthur Fils, récent vainqueur à Barcelone et particulièrement impressionnant depuis son retour à la compétition début février.
« Si vous cherchez le troisième homme derrière Alcaraz et Sinner, je pense que ce qu’Arthur Fils a montré ces dernières semaines le place sans aucun doute dans la course. Arthur est extrêmement charismatique. Il est très difficile de revenir après une longue blessure. Et depuis qu’il s’est blessé, il a perdu six kilos et il vole littéralement sur le court. Il est différent parce qu’il est plus léger. Pour la plupart des joueurs, une blessure marque la pire période de leur vie. Être capable d’apprécier tout le processus de récupération, de s’investir à fond et de se dire chaque jour ‘je vais revenir et je serai plus fort qu’avant’, c’est un état d’esprit incroyable. Je dis toujours que les meilleurs joueurs du monde apprécient davantage le processus que les résultats. »
Publié le mardi 21 avril 2026 à 12:43