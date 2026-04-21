Alors que Jannik Sinner et Carlos Alcaraz dominent outra­geu­se­ment le circuit, nombreux sont ceux qui s’interrogent sur l’identité du joueur capable de bous­culer cet ordre établi.

Pour Patrick Mouratoglou, la réponse pour­rait bien être Arthur Fils, récent vain­queur à Barcelone et parti­cu­liè­re­ment impres­sion­nant depuis son retour à la compé­ti­tion début février.

« Si vous cher­chez le troi­sième homme derrière Alcaraz et Sinner, je pense que ce qu’Arthur Fils a montré ces dernières semaines le place sans aucun doute dans la course. Arthur est extrê­me­ment charis­ma­tique. Il est très diffi­cile de revenir après une longue bles­sure. Et depuis qu’il s’est blessé, il a perdu six kilos et il vole litté­ra­le­ment sur le court. Il est diffé­rent parce qu’il est plus léger. Pour la plupart des joueurs, une bles­sure marque la pire période de leur vie. Être capable d’apprécier tout le processus de récu­pé­ra­tion, de s’investir à fond et de se dire chaque jour ‘je vais revenir et je serai plus fort qu’avant’, c’est un état d’esprit incroyable. Je dis toujours que les meilleurs joueurs du monde appré­cient davan­tage le processus que les résultats. »