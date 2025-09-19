S’exprimant lors d’un podcast, Patrick Mouratoglou estime que Novak n’a plus vraiment la fameuse gnaque qui permet de soulever des montagnes. Le constat qu’il tire est pragmatique et d’ailleurs il n’est pas le seul à le faire.
« Il est sans aucun doute le meilleur de tous les temps. Mais même la façon dont il l’exprime me donne l’impression qu’il n’y croit pas. Quand on écoute la conférence de presse après sa défaite contre Alcaraz à l’US Open, il dit en gros : « Je ne sais pas comment je peux faire ça. » S’il n’y croit pas, ça n’arrivera pas. Je ferais en sorte que Novak soit convaincu de sa capacité à les battre, car je le crois. C’est une question de motivation. Au cours de sa carrière, quand il s’agissait de sa vie ou de sa mort, il a toujours réussi »
