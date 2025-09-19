AccueilATPMouratoglou s'inquiète au sujet de l'avenir de Djokovic : "La façon dont...
Mouratoglou s’in­quiète au sujet de l’avenir de Djokovic : « La façon dont il l’ex­prime me donne l’im­pres­sion qu’il n’y croit pas alors qu’au cours de sa carrière, quand il s’agis­sait de sa vie ou de sa mort, il a toujours réussi »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

1934

S’exprimant lors d’un podcast, Patrick Mouratoglou estime que Novak n’a plus vrai­ment la fameuse gnaque qui permet de soulever des montagnes. Le constat qu’il tire est prag­ma­tique et d’ailleurs il n’est pas le seul à le faire.

« Il est sans aucun doute le meilleur de tous les temps. Mais même la façon dont il l’ex­prime me donne l’im­pres­sion qu’il n’y croit pas. Quand on écoute la confé­rence de presse après sa défaite contre Alcaraz à l’US Open, il dit en gros : « Je ne sais pas comment je peux faire ça. » S’il n’y croit pas, ça n’ar­ri­vera pas. Je ferais en sorte que Novak soit convaincu de sa capa­cité à les battre, car je le crois. C’est une ques­tion de moti­va­tion. Au cours de sa carrière, quand il s’agis­sait de sa vie ou de sa mort, il a toujours réussi »

Publié le vendredi 19 septembre 2025 à 18:26

