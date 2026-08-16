Absent des courts depuis sa blessure au poignet survenue à Barcelone en avril dernier, Carlos Alcaraz se fait attendre pour un retour. Les compilations du joueur à l’entraînement mettant beaucoup d’intensité suggéraient que les fans pourraient le revoir au Masters 1000 de Cincinnati. Le deuxième joueur mondial a finalement déclaré forfait à la surprise générale.
Certains spécialistes comme Greg Rusedski ou Emilio Sanchez, n’ont que peu d’espoirs de le retrouver à l’US Open pour défendre son titre. De son côté, Patrick Mouratoglou ne se veut pas aussi catégorique et estime que l’Espagnol n’était simplement pas prêt pour l’Ohio et que sa reprise de l’entraînement est encore précoce.
L’ancien entraîneur de Serena Williams relève un élément important : aucune séquence du Murcien servant à 100% n’a filtré sur la Toile. Il se pourrait bien que ce coup soit encore trop traumatisant pour son poignet. À moins de deux semaines de la dernière levée du Grand Chelem, la course contre la montre est lancée pour le Murcien.
« Je comprends que les gens aient été surpris quand Carlos s’est retiré de Cincinnati, car ils se disent : « Oh, il sait frapper la balle, il devrait pouvoir être compétitif. » Ce n’est pas aussi simple que ça. C’est génial de voir Carlos s’entraîner, frapper la balle et se donner à fond. Ça ressemble à une préparation normale. Le problème, c’est que cela s’est passé il y a quelques jours, qu’un tournoi du Grand Chelem approche à grands pas, et qu’il se demande s’il s’est mis en route assez tôt. Il est probablement extrêmement fatigué, il a très mal partout. Il devrait pouvoir enchaîner deux ou trois semaines d’affilée pour être prêt pour un Grand Chelem. La préparation va être bien trop courte. On a vu beaucoup d’images de lui en train de frapper depuis la ligne de fond. On ne le voit pas servir à pleine puissance. Quand on sert à pleine puissance, c’est là que le poignet travaille le plus, et c’est probablement ce qui est le plus traumatisant. Donc, en général, on attend avant de recommencer à servir à pleine puissance ».
Publié le dimanche 16 août 2026 à 16:21