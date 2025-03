« Je pense qu’aujourd’hui, j’étais plus préoc­cupé par son niveau, son jeu, que par moi‐même… Quand vous pensez plus à l’adversaire qu’à vous‐même, c’est un gros problème », a avoué Carlos Alcaraz en confé­rence de presse après sa défaite contre Jack Draper en demi‐finales du Masters 1000 d’Indian Wells, le 15 mars dernier.

Surpris par la trans­pa­rence et l’hon­nê­teté de Carlos Alcaraz, Patrick Mouratoglou a établi une compa­raison avec Rafael Nadal.

« Je ne sais pas si c’est un truc espa­gnol, mais je me souviens que Rafa a eu une période de sa carrière où il perdait beau­coup de matches et il admet­tait avoir perdu un peu de sa force mentale. J’ai été très surpris lors­qu’il a dit cela, en fait, mais il est revenu à son vrai visage et cela montre que même les grands joueurs passent par des doutes à certains moments. C’était la même chose quand j’ai commencé avec Serena Williams. Elle n’avait pas gagné de Grand Chelem depuis trois ans, elle a perdu au premier tour de Roland Garros et c’était un moment diffi­cile. Tout le monde passe par là à un moment ou à un autre de sa vie et de sa carrière », a souligné le coach fran­çais dans des propos accordés à Tennis365.