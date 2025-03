Récemment inter­viewé par Tennis365 pour promou­voir son prochain livre, Patrick Mouratoglou a notam­ment vanté les mérites de Novak Djokovic, le clas­sant défi­ni­ti­ve­ment au‐dessus de Rafael Nadal et Roger Federer. Des propos qui résonnent bien, d’au­tant plus que le Serbe sera en course demain face à Jakub Mensik pour remporter le 100ème titre de sa carrière.

« Je me souviens de la première fois où Novak est arrivé sur le circuit et où Rafa et Roger gagnaient tout. Tous les autres gars pensaient que ces deux‐là étaient imbat­tables et puis ce jeune Serbe appa­raît à l’écran et il est sur le point de jouer contre Federer dans l’un des premiers tours du Grand Chelem. Il a été inter­viewé avant le match et Novak a dit : ‘Je vais le battre.’ Mentalement, Novak est le plus fort des trois. Ça ne plaît pas aux gens qu’on dise qu’il est le meilleur parce que les deux autres sont plus appré­ciés que Novak, mais c’est indé­niable main­te­nant. Il est le plus grand de tous les temps. Quand vous regardez le jeu de Novak et que vous le comparez à celui de Roger et Rafa, vous vous demandez comment ce gars avec ce jeu peut avoir un meilleur bilan que les deux autres, mais c’est parce qu’il est le meilleur de tous les temps mentalement. »