Dans une vidéo postée sur sa page Instagram, Patrick Mouratoglou est revenu sur les perfor­mances déce­vantes de Novak Djokovic sur terre battue avant son forfait pour le Masters 1000 de Rome (7 au 18 mai). L’entraîneur fran­çais s’in­ter­roge à quelques semaines de Roland‐Garros (25 mai au 8 juin).

« J’ai été très surpris de voir Novak Djokovic jouer comme ça à Monte‐Carlo puis à Madrid. Pour un gars comme lui, s’il n’a pas envie de jouer, s’il n’a pas la moti­va­tion, je ne pense pas qu’il devrait jouer parce qu’il n’avait même pas l’air d’es­sayer de gagner. La ques­tion est de savoir pour­quoi il a joué à ce moment‐là. Je ne comprends pas. C’est une ques­tion de moti­va­tion. Je le dis depuis long­temps. Après sa grande saison (2023) et la saison dernière qui était loin de son niveau, à l’ex­cep­tion des Jeux olym­piques, il était évident qu’il avait besoin d’un objectif pour se concen­trer et se motiver. La vraie ques­tion est de savoir s’il parviendra à jouer des matches et à se préparer pour un événe­ment aussi impor­tant qu’un Grand Chelem. Rien ne remplace les matches, bien sûr, il n’a pas besoin d’en jouer beau­coup. Mais il faut qu’il en joue quelques‐uns qu’il va gagner avec le bon état d’es­prit, et penser qu’il va aller en Grand Chelem et que tout va s’en­clen­cher tout d’un coup, c’est un sacré pari. Je me pose des questions. »