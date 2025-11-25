« L’argent est très important et il apporte une sécurité, cela ne fait aucun doute. Mais j’ai refusé beaucoup de grandes marques et de gros chèques au cours de ma carrière, car je ne peux pas représenter quelque chose en quoi je ne crois pas », a répondu Novak Djokovic lorsqu’il a été interrogé par le journaliste Piers Morgan sur sa fortune personnelle.
Une déclaration appréciée par l’entraîneur français Patrick Mouratoglou, qui l’a fait savoir dans un post Instagram.
« C’est l’une des raisons pour lesquelles j’apprécie tant Novak, et je l’ai toujours dit. C’est quelqu’un d’authentique. L’argent ne le poussera jamais à faire quelque chose en quoi il ne croit pas. Certains diront : ‘Oh, mais c’est facile pour lui de faire ça parce qu’il gagne beaucoup d’argent’. Mais la plupart des gars qui gagnent autant d’argent que lui ne refusent pas des contrats pour des raisons personnelles. Et deuxièmement, ne croyez pas que les gens qui ont beaucoup d’argent ne veulent pas en avoir encore plus. À 35 ans, votre carrière est terminée, vous devez trouver un autre moyen de gagner votre vie, ce qui n’est pas facile. Il est donc logique qu’ils gagnent autant d’argent que possible pendant cette courte période de 10 ou 15 ans où ils peuvent en gagner. »
Publié le mardi 25 novembre 2025 à 09:44