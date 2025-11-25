« L’argent est très impor­tant et il apporte une sécu­rité, cela ne fait aucun doute. Mais j’ai refusé beau­coup de grandes marques et de gros chèques au cours de ma carrière, car je ne peux pas repré­senter quelque chose en quoi je ne crois pas », a répondu Novak Djokovic lors­qu’il a été inter­rogé par le jour­na­liste Piers Morgan sur sa fortune person­nelle.

Une décla­ra­tion appré­ciée par l’en­traî­neur fran­çais Patrick Mouratoglou, qui l’a fait savoir dans un post Instagram.

« C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ap­précie tant Novak, et je l’ai toujours dit. C’est quel­qu’un d’au­then­tique. L’argent ne le pous­sera jamais à faire quelque chose en quoi il ne croit pas. Certains diront : ‘Oh, mais c’est facile pour lui de faire ça parce qu’il gagne beau­coup d’argent’. Mais la plupart des gars qui gagnent autant d’argent que lui ne refusent pas des contrats pour des raisons person­nelles. Et deuxiè­me­ment, ne croyez pas que les gens qui ont beau­coup d’argent ne veulent pas en avoir encore plus. À 35 ans, votre carrière est terminée, vous devez trouver un autre moyen de gagner votre vie, ce qui n’est pas facile. Il est donc logique qu’ils gagnent autant d’argent que possible pendant cette courte période de 10 ou 15 ans où ils peuvent en gagner. »