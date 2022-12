Après la victoire de son poulain, Holger Rune, face à Richard Gasquet, Patrick Mouratoglou a rendu hommage au joueur de 36 ans tout en analy­sant son adap­ta­tion tactique.

« 900 semaines dans le top 100 pour Gasquet, c’est impres­sion­nant. Mais on n’a jamais douté du fait que Richard est un joueur extra­or­di­naire. Il aime vrai­ment le tennis, donc ça doit être compliqué de se dire d’ar­rêter. Mais puis­qu’il ne quitte pas le top 100, il a bien raison de conti­nuer. Son jeu est complè­te­ment diffé­rent. Il joue de manière bien plus offen­sive, sûre­ment car il n’est plus aussi fort physi­que­ment que par le passé. Il le fait très bien et il est encore plus dange­reux lors­qu’il va vers l’avant. Sur le court, il sait tout faire », a déclaré l’en­traî­neur fran­çais au micro de Tennis Actu.