Patrick Mouratoglou, « The Coach », ne pouvait pas ne pas réagir à l’an­nonce choc de la sépa­ra­tion entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero.

Le tech­ni­cien fran­çais, qui connaît parfai­te­ment bien le lien qui unit un entraî­neur à son joueur, n’a pas hésité à comparer cette rela­tion à celle d’un couple marié, lors d’une publi­ca­tion sur son compte Instagram.

« La seule raison pour laquelle il y avait un doute était le docu­men­taire sur Netflix. Pour bien entraîner, le joueur doit se sentir compris. Et l’en­traî­neur doit sentir qu’il peut avoir un impact sur ce qui est impor­tant. Je vais faire un paral­lèle qui peut sembler étrange, mais c’est exac­te­ment comme un couple. Vous savez, ils sont mariés. Vous pensez qu’ils forment le couple idéal. Vous vous dites : « Waouh, j’ai­me­rais que mon couple soit aussi génial que le leur ». Et six mois plus tard, ils se séparent et tout le monde se demande pourquoi. »