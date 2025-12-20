Patrick Mouratoglou, « The Coach », ne pouvait pas ne pas réagir à l’annonce choc de la séparation entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero.
Le technicien français, qui connaît parfaitement bien le lien qui unit un entraîneur à son joueur, n’a pas hésité à comparer cette relation à celle d’un couple marié, lors d’une publication sur son compte Instagram.
« La seule raison pour laquelle il y avait un doute était le documentaire sur Netflix. Pour bien entraîner, le joueur doit se sentir compris. Et l’entraîneur doit sentir qu’il peut avoir un impact sur ce qui est important. Je vais faire un parallèle qui peut sembler étrange, mais c’est exactement comme un couple. Vous savez, ils sont mariés. Vous pensez qu’ils forment le couple idéal. Vous vous dites : « Waouh, j’aimerais que mon couple soit aussi génial que le leur ». Et six mois plus tard, ils se séparent et tout le monde se demande pourquoi. »
