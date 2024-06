Très évasif sur la suite donnée à sa carrière, bien malin est celui qui connaît l’avenir de Rafael Nadal sur les courts.

Pour Patrick Mouratoglou, le roi de la terre battue sera encore sur le circuit en 2025.

Dans des propos rapportés par Tennis Majors, l’en­traî­neur d’Holger Rune estime que la non‐participation du Majorquin à Wimbledon est une preuve suffi­sante, quand on sait que le cham­pion olym­pique 2008 avait annoncé son souhait de disputer une dernière fois tous les tour­nois qui ont compté dans sa carrière. Difficile d’ima­giner que le Grand Chelem londo­nien n’en fasse pas partie.

« Le fait qu’il décide de ne pas aller à Wimbledon est aussi un signe fort qu’il veut gagner les Jeux olym­piques, qu’il pense pouvoir le faire et que ce n’est pas son année d’adieu, où il parti­ci­pera à tous les tour­nois pour dire au revoir. Sinon, il irait à Wimbledon. Non, il veut gagner les Jeux olym­piques et il va donc se préparer sur terre battue. Je pense qu’il s’en sortira bien, d’abord parce qu’il aura beau­coup plus d’en­traî­ne­ment en termes de nombre de semaines, qu’il aura plus de compé­ti­tion et que les condi­tions seront excellentes. »