Patrick Mouratoglou n’est pas apprécié de tous, mais il reste néan­moins une figure impor­tante du monde du tennis, notam­ment avec la créa­tion de l’UTS, un circuit annexe au circuit ATP, où les joueurs s’af­frontent dans un format voulu plus dyna­mique que le tennis classique.

L’UTS gagnant de plus en plus en popu­la­rité, le célèbre coach Français espère un jour qu’il pourra colla­borer avec l’ATP. Selon lui, cela ne pour­rait être que béné­fique pour le tennis, qui est un sport avec des fans vieillis­sants, et qui n’at­tire plus beau­coup de nouveaux jeunes fans.

« Est‐ce que je veux être parte­naire de l’ATP ? J’en serais ravi ! Je veux que l’ATP en fasse partie. Je pense que c’est aussi le rôle de l’ATP de main­tenir ce format, parce que les fans actuels aiment de ce format. Il faut en même temps penser à l’avenir et construire l’avenir du tennis qui ne sera peut‐être pas l’UTS, mais au moins nous essayons quelque chose, parce que nous savons que le tennis tel qu’il est aujourd’hui ne sera pas pareil à l’avenir. Tous les chiffres le montrent, ce n’est pas moi qui le dis. Chaque année, la base de fans vieillit. S’ils étaient plus jeunes, ce ne serait pas un problème, mais nous avons la même base de suppor­ters depuis les années 70 et 80. »