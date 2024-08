Dans son texte publié Linkedin, au cours duquel il consi­dère que l’af­faire Sinner a été bien traitée, Patrick Mouratoglou regrette néan­moins une diffé­rence de trai­te­ment avec Simona Halep, qu’il entraî­nait lors­qu’elle a été contrôlé posi­tive en septembre 2022.

« L’autre chose choquante, c’est qu’ils ont écrit que Jannik avait fait appel devant un tribunal et que sa suspen­sion avait fina­le­ment été levée en raison de la déci­sion de ce « tribunal » en sa faveur. Eh bien, ce n’est PAS un tribunal. Techniquement, il s’agit simple­ment d’une entre­prise privée engagée par l’ITIA (l’Agence inter­na­tional pour l’in­té­grité du tennis). Le vrai tribunal, c’est le TAS, celui où Simona Halep s’est rendue, celui qui a conclu qu’elle n’était pas coupable après une véri­table enquête et un véri­table échange de vues (…) Simona a été suspendue provi­soi­re­ment, s’est vu refuser un appel pendant des mois, puis a été suspendue à nouveau, et enfin elle a pu se rendre devant le TAS pour être déclarée inno­cente. Tout en public depuis le début. »