La décision de Jannik Sinner de ne pas participer aux phases finales de la Coupe Davis, qui auront lieu du 18 au 23 novembre à Bologne, en Italie, fait couler beaucoup d’encre en Italie.
Dans un post Linkedln, l’entraîneur français Patrick Mouratoglou a pris la défense du numéro 2 mondial, très critiqué ces derniers jours dans son pays.
« Laissez Jannik Sinner tranquille. C’est ce que je répète à tout le monde depuis qu’il a annoncé qu’il ne participerait pas à la Coupe Davis, chez lui. Pour certaines personnes, cela peut paraître choquant, surtout quand on le voit jouer un match exhibition mais pas un Masters 1000 ou la Coupe Davis. Mais prenons un peu de recul. Je pense en fait que c’est une bonne chose. Non pas qu’il renonce spécifiquement à la Coupe Davis, mais que les meilleurs joueurs d’aujourd’hui aient enfin la liberté de faire leurs propres choix. La Coupe Davis est un événement magnifique, mais elle n’est plus ce qu’elle était. Elle a beaucoup changé, elle a perdu de son prestige et elle arrive à la toute fin d’une saison épuisante. Physiquement et émotionnellement, c’est l’un des événements les plus difficiles de ce sport, surtout lorsque vous êtes le numéro 1 de votre pays et que la pression de la victoire pèse sur vos épaules. Je comprends donc la déception des fans italiens. Mais je comprends aussi la décision de Jannik. Il a gagné le droit de choisir ce qui est le mieux pour lui, et cela doit être respecté. »
Publié le vendredi 24 octobre 2025 à 13:08