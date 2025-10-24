La déci­sion de Jannik Sinner de ne pas parti­ciper aux phases finales de la Coupe Davis, qui auront lieu du 18 au 23 novembre à Bologne, en Italie, fait couler beau­coup d’encre en Italie.

Dans un post Linkedln, l’en­traî­neur fran­çais Patrick Mouratoglou a pris la défense du numéro 2 mondial, très critiqué ces derniers jours dans son pays.

« Laissez Jannik Sinner tran­quille. C’est ce que je répète à tout le monde depuis qu’il a annoncé qu’il ne parti­ci­pe­rait pas à la Coupe Davis, chez lui. Pour certaines personnes, cela peut paraître choquant, surtout quand on le voit jouer un match exhi­bi­tion mais pas un Masters 1000 ou la Coupe Davis. Mais prenons un peu de recul. Je pense en fait que c’est une bonne chose. Non pas qu’il renonce spéci­fi­que­ment à la Coupe Davis, mais que les meilleurs joueurs d’au­jourd’hui aient enfin la liberté de faire leurs propres choix. La Coupe Davis est un événe­ment magni­fique, mais elle n’est plus ce qu’elle était. Elle a beau­coup changé, elle a perdu de son pres­tige et elle arrive à la toute fin d’une saison épui­sante. Physiquement et émotion­nel­le­ment, c’est l’un des événe­ments les plus diffi­ciles de ce sport, surtout lorsque vous êtes le numéro 1 de votre pays et que la pres­sion de la victoire pèse sur vos épaules. Je comprends donc la décep­tion des fans italiens. Mais je comprends aussi la déci­sion de Jannik. Il a gagné le droit de choisir ce qui est le mieux pour lui, et cela doit être respecté. »