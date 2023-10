« Pour moi, le tennis ne devrait pas être aux Jeux olym­piques », lâchait Benoît Paire il y a quelques semaines lors d’une discus­sion avec Patrick Mouratoglou. Ce dernier a récem­ment partagé son point de vue sur l’im­por­tance des JO, en illus­trant sa vidéo avec une photo de Novak Djokovic, qui n’a jamais remporté la médaille d’or avec la Serbie.

« Il n’y a pas de lien réel entre le tennis et les Jeux olym­piques. Beaucoup de joueurs de tennis ne pensent pas qu’il s’agisse d’un événe­ment aussi impor­tant pour le tennis. Au début, le tennis était aux Jeux olym­piques, puis il en est sorti, et enfin, le tennis a été réin­tro­duit. Par consé­quent, il n’y a pas d’his­toire entre le tennis et les Jeux olym­piques. Ils (beau­coup de joueurs, ndlr) pensent qu’un Grand Chelem est 100 fois plus impor­tant pour un joueur de tennis que les Jeux olym­piques. Chaque année, il y a les Masters 1000, qui sont extrê­me­ment impor­tants parce que votre clas­se­ment en dépend, surtout pour les meilleurs joueurs. Il y a aussi les tour­nois du Grand Chelem, qui sont des insti­tu­tions incroyables. Quand il y aura une longue histoire entre le tennis et les Jeux olym­piques, je pense que les joueurs verront les choses différemment. »

Un avis bien tranché de la part de l’en­traî­neur fran­çais à moins d’un an des Jeux Olympiques de Paris 2024.