Quelques mois après avoir critiqué la « menta­lité fran­çaise », l’en­traî­neur fran­çais Patrick Mouratoglou a persisté et signé dans une prise de parole sur Linkedln.

« La menta­lité fran­çaise n’est pas idéale pour la perfor­mance de haut niveau. Ici, les gens n’aiment pas vrai­ment l’am­bi­tion. Et les personnes confiantes sont souvent quali­fiées d’ar­ro­gantes. J’ai senti que cela avait suscité beau­coup de réac­tions quand j’avais dit cela et je me suis demandé pour­quoi. La réponse est simple : parce que c’est vrai. Dans le sport de haut niveau, l’am­bi­tion n’est pas facul­ta­tive, elle est fonda­men­tale. On ne devient pas cham­pion par hasard. Mais en France, affi­cher sa confiance peut vous valoir d’être qualifié d’ar­ro­gant. Être ouver­te­ment ambi­tieux ? Risqué. Réussir et en être fier ? Encore pire. Résultat ? Beaucoup de jeunes athlètes fran­çais n’as­sument jamais plei­ne­ment leurs ambi­tions. Ils doutent d’eux‐mêmes avant que les autres ne le fassent. Et ce conflit interne peut saboter silen­cieu­se­ment une carrière. Arthur Fils est une excep­tion à mes yeux ; il affiche sa confiance et son ambi­tion sans complexe. Et regardez ses résul­tats. Et si nous voulons former davan­tage de cham­pions dans ce pays, nous devons commencer par valo­riser la confiance au lieu de la craindre. »