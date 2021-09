Patrick Mouratoglou n’a peur de rien.

Une nouvelle fois inter­rogé sur les (longues) pauses prises par Stefanos Tsitsipas, joueur qu’il entraîne depuis plusieurs années, le coach trico­lore a justifié cela à cause de la finale de Roland‐Garros lorsque Novak Djokovic avait rejoint les vestiaires alors qu’il était mené deux sets à zéro par le Grec. Une décla­ra­tion qui fera sans aucun doute réagir…

« Quand il a perdu sa finale de Roland Garros, il menait par deux sets à zéro. Djokovic a fait une pause toilette, il est revenu et ensuite c’était un match diffé­rent. Il a appris de cela. Il n’a pas appris que Djokovic avait cassé son rythme. Il a décou­vert que Djokovic a pris du temps pour lui dans les vestiaires et qu’il a pu se réini­tia­liser et revenir en étant diffé­rent. Il a appris qu’il avait essayé et que cela avait fonc­tionné pour lui. C’est pour­quoi il continue à le faire. »