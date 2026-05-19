Plus jeune joueur à remporter tous les Masters 1000, Jannik Sinner va désor­mais viser à Roland‐Garros le seul titre du Grand Chelem qui manque à son palmarès.

L’entraîneur fran­çais Patrick Mouratoglou pense que personne ne pourra arrêter l’Italien à Paris, où il fera office d’im­mense favori en l’ab­sence du double tenant du titre Carlos Alcaraz.

« Le fait que Jannik ait connu des matchs diffi­ciles à Rome, notam­ment en fin de tournoi contre Daniil, et même en finale, où ça n’a pas été une partie de plaisir, est positif pour lui. Il sait désor­mais que même lorsqu’il n’est pas au meilleur de sa forme et que son adver­saire joue très bien, il trouve le moyen de s’imposer. Il a sans doute ce senti­ment que, quoi qu’il arrive, il trou­vera une solu­tion, car il a déjà vécu tant de situa­tions diffé­rentes. Et à chaque fois, il trouve un moyen de gagner. Je pense donc qu’il arri­vera à Roland‐Garros avec la plus grande confiance possible. Il a une marge de manœuvre énorme. Le seul danger qui pour­rait l’empêcher de remporter Roland‐Garros serait une bles­sure ou une maladie, mais ce sont des éléments qui ne dépendent pas de son mental, de sa tech­nique ou de sa tactique. Son niveau moyen est bien supé­rieur au meilleur niveau de n’importe qui d’autre. »