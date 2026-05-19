Plus jeune joueur à remporter tous les Masters 1000, Jannik Sinner va désormais viser à Roland‐Garros le seul titre du Grand Chelem qui manque à son palmarès.
L’entraîneur français Patrick Mouratoglou pense que personne ne pourra arrêter l’Italien à Paris, où il fera office d’immense favori en l’absence du double tenant du titre Carlos Alcaraz.
« Le fait que Jannik ait connu des matchs difficiles à Rome, notamment en fin de tournoi contre Daniil, et même en finale, où ça n’a pas été une partie de plaisir, est positif pour lui. Il sait désormais que même lorsqu’il n’est pas au meilleur de sa forme et que son adversaire joue très bien, il trouve le moyen de s’imposer. Il a sans doute ce sentiment que, quoi qu’il arrive, il trouvera une solution, car il a déjà vécu tant de situations différentes. Et à chaque fois, il trouve un moyen de gagner. Je pense donc qu’il arrivera à Roland‐Garros avec la plus grande confiance possible. Il a une marge de manœuvre énorme. Le seul danger qui pourrait l’empêcher de remporter Roland‐Garros serait une blessure ou une maladie, mais ce sont des éléments qui ne dépendent pas de son mental, de sa technique ou de sa tactique. Son niveau moyen est bien supérieur au meilleur niveau de n’importe qui d’autre. »
Publié le mardi 19 mai 2026 à 09:28