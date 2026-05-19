Accueil ATP

Mouratoglou sur Sinner : « Un seul danger pour­rait l’empêcher de remporter Roland‐Garros »

Par
Baptiste Mulatier
-
1763
Tennis - Roland Garros 2025 - ITF -

Plus jeune joueur à remporter tous les Masters 1000, Jannik Sinner va désor­mais viser à Roland‐Garros le seul titre du Grand Chelem qui manque à son palmarès. 

L’entraîneur fran­çais Patrick Mouratoglou pense que personne ne pourra arrêter l’Italien à Paris, où il fera office d’im­mense favori en l’ab­sence du double tenant du titre Carlos Alcaraz. 

« Le fait que Jannik ait connu des matchs diffi­ciles à Rome, notam­ment en fin de tournoi contre Daniil, et même en finale, où ça n’a pas été une partie de plaisir, est positif pour lui. Il sait désor­mais que même lorsqu’il n’est pas au meilleur de sa forme et que son adver­saire joue très bien, il trouve le moyen de s’imposer. Il a sans doute ce senti­ment que, quoi qu’il arrive, il trou­vera une solu­tion, car il a déjà vécu tant de situa­tions diffé­rentes. Et à chaque fois, il trouve un moyen de gagner. Je pense donc qu’il arri­vera à Roland‐Garros avec la plus grande confiance possible. Il a une marge de manœuvre énorme. Le seul danger qui pour­rait l’empêcher de remporter Roland‐Garros serait une bles­sure ou une maladie, mais ce sont des éléments qui ne dépendent pas de son mental, de sa tech­nique ou de sa tactique. Son niveau moyen est bien supé­rieur au meilleur niveau de n’importe qui d’autre. »

Publié le mardi 19 mai 2026 à 09:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥