Alors que les cinq premiers épisodes de la nouvelle série‐documentaire sur les coulisses du circuit profes­sionnel sont dispo­nibles sur Netflix depuis ce vendredi 13 janvier, la rédac­tion de We Love Tennis a pris le temps de tous les regarder.

Et l’un de ceux qui nous a le plus marqué est sans aucun doute l’épi­sode 5, « Le roi de la terre battue », consacré à Félix Auger‐Aliassime et Casper Ruud lors de la dernière édition de Roland‐Garros.

Les produc­teurs de la série, visi­ble­ment dési­reux de créer une sorte de faux suspense, ont lour­de­ment insisté sur la posi­tion très parti­cu­lière de Toni Nadal, conseiller et coach du Canadien, avant le match de ce dernier face à son neveu, Rafa, en huitièmes de finale.

Mais étant donné que Félix lui‐même et son agent ont depuis le début de leur colla­bo­ra­tion avec Toni compris et accepté que ce dernier ne pour­rait jamais trahir un membre de sa famille (Toni avait ce jour‐là assisté au match en tribune prési­den­tielle avant de quitter le stade au début du cinquième set), les produc­teurs ont donc décidé d’in­ter­roger Patrick Mouratoglou, actuel coach de Simona Halep et d’Holger Rune, sur ce sujet épineux entre conscience profes­sion­nelle et liens familiaux.

Et d’après l’en­traî­neur trico­lore, il n’au­rait jamais fait une chose pareille : « C’est son choix de dire qu’il préfère voir Rafa gagner que son joueur. C’est son choix. Est‐ce que je ferais ça (ne pas coacher son joueur sous contrat à cause d’un lien spécial avec son adver­saire, ndlr) ? Je ne ferais jamais ça. »