En juillet dernier, sur le Centre Court de Wimbledon, Grigor Dimitrov menait deux sets à zéro face à Jannik Sinner en huitièmes de finale avant d’être foudroyé par une déchirure partielle du muscle grand pectoral. Absent de longs mois, le Bulgare occupe désormais le 135e rang mondial, à 34 ans.
Dans une vidéo postée sur Instagram, l’entraîneur français Patrick Mouratoglou a décidé de lui rendre un vibrant hommage.
« Je me souviens très bien du moment où j’ai dû suivre en voiture mon joueur qui courait à Miami en écoutant Eminem à fond, et ce joueur, c’était Grigor Dimitrov. Aujourd’hui, Grigor n’est plus dans le top 100, mais ce qui est incroyable, c’est qu’il y est resté pendant 14 années consécutives. Ce qu’il a accompli est très rare, c’est pourquoi il est le deuxième joueur en activité, après Novak Djokovic, à avoir passé autant d’années dans le top 100. C’est un joueur que je connais extrêmement bien. J’étais l’entraîneur de Grigor lorsqu’il est entré dans le top 100. Il avait joué à Indian Wells puis à Miami, mais c’est à Miami qu’il avait vraiment bien joué, battant certains des meilleurs joueurs. Le premier dont je me souviens, c’était Tomas Berdych. C’était une très grande victoire pour lui et il était tellement surexcité qu’il m’a dit : ‘Je rentre à l’hôtel en courant. Conduis la voiture, suis‐moi, je cours’, parce qu’il était complètement surexcité. Ce que cela révèle de lui, c’est qu’il est extrêmement professionnel, car le talent ne suffit pas, mais Grigor est très sérieux. Le tennis est au centre de sa vie. Son souci du détail est immense. Il est très méticuleux, très professionnel, et c’est la raison pour laquelle il est resté au sommet si longtemps, et je suis sûr qu’il va revenir. Il y a huit mois, c’est-à-dire hier, il était si près de battre Sinner à Wimbledon. C’est juste sa blessure qui l’a mis dans cette situation et je pense que ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne revienne. À tous les fans de tennis, regardez Grigor aussi longtemps que vous le pouvez. Ce qu’il fait sur un court de tennis, c’est incroyable. C’est du tennis complet, du tennis magnifique, du tennis super tactique. »
Publié le mercredi 15 avril 2026 à 16:48