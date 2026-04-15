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Mouratoglou sur une star du circuit : « Je me souviens très bien du moment où j’ai dû le suivre en voiture, pendant qu’il courait dans Miami en écou­tant Eminem à fond »

Par
Baptiste Mulatier
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En juillet dernier, sur le Centre Court de Wimbledon, Grigor Dimitrov menait deux sets à zéro face à Jannik Sinner en huitièmes de finale avant d’être foudroyé par une déchi­rure partielle du muscle grand pectoral. Absent de longs mois, le Bulgare occupe désor­mais le 135e rang mondial, à 34 ans. 

Dans une vidéo postée sur Instagram, l’en­traî­neur fran­çais Patrick Mouratoglou a décidé de lui rendre un vibrant hommage. 

« Je me souviens très bien du moment où j’ai dû suivre en voiture mon joueur qui courait à Miami en écou­tant Eminem à fond, et ce joueur, c’était Grigor Dimitrov. Aujourd’hui, Grigor n’est plus dans le top 100, mais ce qui est incroyable, c’est qu’il y est resté pendant 14 années consé­cu­tives. Ce qu’il a accompli est très rare, c’est pour­quoi il est le deuxième joueur en acti­vité, après Novak Djokovic, à avoir passé autant d’années dans le top 100. C’est un joueur que je connais extrê­me­ment bien. J’étais l’en­traî­neur de Grigor lors­qu’il est entré dans le top 100. Il avait joué à Indian Wells puis à Miami, mais c’est à Miami qu’il avait vrai­ment bien joué, battant certains des meilleurs joueurs. Le premier dont je me souviens, c’était Tomas Berdych. C’était une très grande victoire pour lui et il était telle­ment surex­cité qu’il m’a dit : ‘Je rentre à l’hôtel en courant. Conduis la voiture, suis‐moi, je cours’, parce qu’il était complè­te­ment surex­cité. Ce que cela révèle de lui, c’est qu’il est extrê­me­ment profes­sionnel, car le talent ne suffit pas, mais Grigor est très sérieux. Le tennis est au centre de sa vie. Son souci du détail est immense. Il est très méti­cu­leux, très profes­sionnel, et c’est la raison pour laquelle il est resté au sommet si long­temps, et je suis sûr qu’il va revenir. Il y a huit mois, c’est-à-dire hier, il était si près de battre Sinner à Wimbledon. C’est juste sa bles­sure qui l’a mis dans cette situa­tion et je pense que ce n’est qu’une ques­tion de temps avant qu’il ne revienne. À tous les fans de tennis, regardez Grigor aussi long­temps que vous le pouvez. Ce qu’il fait sur un court de tennis, c’est incroyable. C’est du tennis complet, du tennis magni­fique, du tennis super tactique. »

Publié le mercredi 15 avril 2026 à 16:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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