En juillet dernier, sur le Centre Court de Wimbledon, Grigor Dimitrov menait deux sets à zéro face à Jannik Sinner en huitièmes de finale avant d’être foudroyé par une déchi­rure partielle du muscle grand pectoral. Absent de longs mois, le Bulgare occupe désor­mais le 135e rang mondial, à 34 ans.

Dans une vidéo postée sur Instagram, l’en­traî­neur fran­çais Patrick Mouratoglou a décidé de lui rendre un vibrant hommage.

« Je me souviens très bien du moment où j’ai dû suivre en voiture mon joueur qui courait à Miami en écou­tant Eminem à fond, et ce joueur, c’était Grigor Dimitrov. Aujourd’hui, Grigor n’est plus dans le top 100, mais ce qui est incroyable, c’est qu’il y est resté pendant 14 années consé­cu­tives. Ce qu’il a accompli est très rare, c’est pour­quoi il est le deuxième joueur en acti­vité, après Novak Djokovic, à avoir passé autant d’années dans le top 100. C’est un joueur que je connais extrê­me­ment bien. J’étais l’en­traî­neur de Grigor lors­qu’il est entré dans le top 100. Il avait joué à Indian Wells puis à Miami, mais c’est à Miami qu’il avait vrai­ment bien joué, battant certains des meilleurs joueurs. Le premier dont je me souviens, c’était Tomas Berdych. C’était une très grande victoire pour lui et il était telle­ment surex­cité qu’il m’a dit : ‘Je rentre à l’hôtel en courant. Conduis la voiture, suis‐moi, je cours’, parce qu’il était complè­te­ment surex­cité. Ce que cela révèle de lui, c’est qu’il est extrê­me­ment profes­sionnel, car le talent ne suffit pas, mais Grigor est très sérieux. Le tennis est au centre de sa vie. Son souci du détail est immense. Il est très méti­cu­leux, très profes­sionnel, et c’est la raison pour laquelle il est resté au sommet si long­temps, et je suis sûr qu’il va revenir. Il y a huit mois, c’est-à-dire hier, il était si près de battre Sinner à Wimbledon. C’est juste sa bles­sure qui l’a mis dans cette situa­tion et je pense que ce n’est qu’une ques­tion de temps avant qu’il ne revienne. À tous les fans de tennis, regardez Grigor aussi long­temps que vous le pouvez. Ce qu’il fait sur un court de tennis, c’est incroyable. C’est du tennis complet, du tennis magni­fique, du tennis super tactique. »