Mouratoglou sur Zverev, battu par Alcaraz : « C’est exac­te­ment le genre de conclu­sion qui montre à quel point le tennis est encore mal compris. C’est l’une des situa­tions les plus diffi­ciles au tennis »

Thomas S

Toujours autant omni­pré­sent sur les réseaux sociaux, Patrick Mouratoglou, après avoir énervé Jo‐Wilfried Tsonga, poussé Rafael Nadal à réagir, taclé Boris Becker et expliqué que Novak Djokovic n’était pas assez motivé, est revenu sur la fameuse demi‐finale de l’Open d’Australie entre Alexander Zverev et Carlos Alcaraz.

Pour rappel, l’Allemand, qui a servi pour le match, à 5–4 dans le cinquième set, alors que l’Espagnol était victime de crampes, a une nouvelle fois été critiqué pour son inca­pa­cité à gérer ses nerfs dans les matchs importants. 

Mais pour l’en­traî­neur fran­çais, ce n’est pas aussi simple. 

« C’est exac­te­ment le genre de conclu­sion qui montre à quel point le tennis est encore mal compris. Avez‐vous déjà joué contre quel­qu’un qui souffre de crampes ou qui est blessé ? C’est l’une des situa­tions les plus diffi­ciles au tennis. Vous êtes mené de deux sets. Vous ne voulez pas rater votre coup, car vous vous attendez à ce que votre adver­saire rate le sien. Mais si vous ralen­tissez trop, vous perdez le contrôle de l’échange. Pendant ce temps, le joueur qui ne peut plus bouger est détendu, il n’a rien à perdre. Il tente ses coups, marque des points gagnants et vous met encore plus de pres­sion. C’est exac­te­ment ce qui s’est passé lors de cette demi‐finale de l’Open d’Australie. Et l’his­toire du tennis regorge de matchs où de grands cham­pions ont mal joué parce que leur adver­saire était en diffi­culté physique. »

Publié le lundi 9 février 2026 à 17:37

