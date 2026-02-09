Toujours autant omniprésent sur les réseaux sociaux, Patrick Mouratoglou, après avoir énervé Jo‐Wilfried Tsonga, poussé Rafael Nadal à réagir, taclé Boris Becker et expliqué que Novak Djokovic n’était pas assez motivé, est revenu sur la fameuse demi‐finale de l’Open d’Australie entre Alexander Zverev et Carlos Alcaraz.
Pour rappel, l’Allemand, qui a servi pour le match, à 5–4 dans le cinquième set, alors que l’Espagnol était victime de crampes, a une nouvelle fois été critiqué pour son incapacité à gérer ses nerfs dans les matchs importants.
Mais pour l’entraîneur français, ce n’est pas aussi simple.
« C’est exactement le genre de conclusion qui montre à quel point le tennis est encore mal compris. Avez‐vous déjà joué contre quelqu’un qui souffre de crampes ou qui est blessé ? C’est l’une des situations les plus difficiles au tennis. Vous êtes mené de deux sets. Vous ne voulez pas rater votre coup, car vous vous attendez à ce que votre adversaire rate le sien. Mais si vous ralentissez trop, vous perdez le contrôle de l’échange. Pendant ce temps, le joueur qui ne peut plus bouger est détendu, il n’a rien à perdre. Il tente ses coups, marque des points gagnants et vous met encore plus de pression. C’est exactement ce qui s’est passé lors de cette demi‐finale de l’Open d’Australie. Et l’histoire du tennis regorge de matchs où de grands champions ont mal joué parce que leur adversaire était en difficulté physique. »
Publié le lundi 9 février 2026 à 17:37