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Mouratoglou, toujours plus loin : « Je pense que le jeu de Sinner sur terre battue est meilleur que celui de Djokovic »

Par
Thomas S
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Ce qu’il y a de bien avec Patrick Mouratgolou, c’est qu’on ne s’en­nuie jamais avec lui.

Ces derniers mois, l’en­traî­neur fran­çais s’est en effet spécia­lisé dans les prises de posi­tions risquées, voire polé­miques, afin, évidem­ment, de faire parler de lui. Un choix payant puisque ses décla­ra­tions sont régu­liè­re­ment commen­tées et décriées. On se souvient d’ailleurs tous de la réponse cinglante de Jo‐Wilfried Tsonga adressée à Patrick.

Récemment, il s’est attaqué au cas Jannik Sinner et sa posi­tion d’ultra favori à Roland‐Garros, une posi­tion qu’il compare même à celle de Rafael Nadal dans ses plus grandes années sur la terre battue parisienne. 

Mais « The Coach » est encore allé plus loin en expli­quant carré­ment que le jeu sur terre battue de l’Italien était meilleur que celui de Novak Djokovic. Un avis qui risque de ne pas faire l’unanimité. 

« Si l’on consi­dère les deux années où Novak a exercé une domi­na­tion simi­laire – 2011 et 2015 – dans les deux cas, il n’a pas remporté Roland‐Garros. Mais il y a une grande diffé­rence. Je pense que le jeu de Jannik sur terre battue est meilleur que celui de Novak. Jannik joue avec beau­coup plus de marge au‐dessus du filet. Je pense que la qualité de ses balles est diffé­rente, ce qui est telle­ment impor­tant sur terre battue. Cela lui donne un petit avan­tage supplémentaire. »

Publié le mercredi 6 mai 2026 à 11:22

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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