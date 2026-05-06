Ce qu’il y a de bien avec Patrick Mouratgolou, c’est qu’on ne s’ennuie jamais avec lui.
Ces derniers mois, l’entraîneur français s’est en effet spécialisé dans les prises de positions risquées, voire polémiques, afin, évidemment, de faire parler de lui. Un choix payant puisque ses déclarations sont régulièrement commentées et décriées. On se souvient d’ailleurs tous de la réponse cinglante de Jo‐Wilfried Tsonga adressée à Patrick.
Récemment, il s’est attaqué au cas Jannik Sinner et sa position d’ultra favori à Roland‐Garros, une position qu’il compare même à celle de Rafael Nadal dans ses plus grandes années sur la terre battue parisienne.
Mais « The Coach » est encore allé plus loin en expliquant carrément que le jeu sur terre battue de l’Italien était meilleur que celui de Novak Djokovic. Un avis qui risque de ne pas faire l’unanimité.
« Si l’on considère les deux années où Novak a exercé une domination similaire – 2011 et 2015 – dans les deux cas, il n’a pas remporté Roland‐Garros. Mais il y a une grande différence. Je pense que le jeu de Jannik sur terre battue est meilleur que celui de Novak. Jannik joue avec beaucoup plus de marge au‐dessus du filet. Je pense que la qualité de ses balles est différente, ce qui est tellement important sur terre battue. Cela lui donne un petit avantage supplémentaire. »
Publié le mercredi 6 mai 2026 à 11:22