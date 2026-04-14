Vainqueur de ses 22 derniers matchs en Masters 1000 (en concé­dant un seul set), devenu le deuxième joueur de l’his­toire après Novak Djokovic à remporter consé­cu­ti­ve­ment les tour­nois d’Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo, Jannik Sinner a même repris la place de numéro 1 mondial en s’im­po­sant contre Carlos Alcaraz en finale sur le Rocher dimanche (7−6, 6–3).

Dans une nouvelle vidéo Instagram, l’en­traî­neur fran­çais a établi une compa­raison entre l’Italien et… Rafael Nadal.

« Tout le monde compare Jannik Sinner à Novak Djokovic pour des raisons tout à fait évidentes, à savoir leur style de jeu, mais personne ne le compare à quelqu’un avec qui, selon moi, il devrait être comparé en termes de menta­lité : Rafael Nadal. Ils ont en commun quelque chose d’incroyable et de si rare : leur capa­cité à jouer chaque coup, du 1er janvier au 31 décembre, avec 100 % d’engagement, de concen­tra­tion et d’intensité. C’est telle­ment rare. Et cela explique pour­quoi il a remporté autant de sets d’af­filée en Masters 1000 (37 d’af­filée, un record), sans parler des 10 sets rempor­tées aux Finales ATP. C’est complè­te­ment fou, et si on le compare à Alcaraz, Alcaraz n’a pas le même état d’esprit. Alcaraz, lui, s’amuse ; il doit s’amuser sur le court, et quand il s’amuse sur le court, c’est incroyable. C’est très inté­res­sant d’avoir deux joueurs au sommet de leur art qui ont un état d’es­prit si diffé­rent, complè­te­ment opposé : l’un 100% sérieux, l’autre 100% en mode fun. C’est vrai que le mot ‘robot’ utilisé par Fonseca peur décrire Sinner être perçu de manière néga­tive, mais je ne pense pas qu’il ait eu l’in­ten­tion d’être critique ; il essayait plutôt de décrire que ce que Sinner accom­plit est complè­te­ment fou. Il dit en gros que seule une machine peut faire quelque chose comme ça. »