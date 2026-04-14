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Mouratoglou : « Tout le monde compare Sinner à Djokovic, pour des raisons tout à fait évidentes, mais personne ne le compare à quelqu’un avec qui, selon moi, il devrait être comparé en termes de mentalité »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Roland Garros 2025 - ITF -

Vainqueur de ses 22 derniers matchs en Masters 1000 (en concé­dant un seul set), devenu le deuxième joueur de l’his­toire après Novak Djokovic à remporter consé­cu­ti­ve­ment les tour­nois d’Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo, Jannik Sinner a même repris la place de numéro 1 mondial en s’im­po­sant contre Carlos Alcaraz en finale sur le Rocher dimanche (7−6, 6–3).

Dans une nouvelle vidéo Instagram, l’en­traî­neur fran­çais a établi une compa­raison entre l’Italien et… Rafael Nadal. 

« Tout le monde compare Jannik Sinner à Novak Djokovic pour des raisons tout à fait évidentes, à savoir leur style de jeu, mais personne ne le compare à quelqu’un avec qui, selon moi, il devrait être comparé en termes de menta­lité : Rafael Nadal. Ils ont en commun quelque chose d’incroyable et de si rare : leur capa­cité à jouer chaque coup, du 1er janvier au 31 décembre, avec 100 % d’engagement, de concen­tra­tion et d’intensité. C’est telle­ment rare. Et cela explique pour­quoi il a remporté autant de sets d’af­filée en Masters 1000 (37 d’af­filée, un record), sans parler des 10 sets rempor­tées aux Finales ATP. C’est complè­te­ment fou, et si on le compare à Alcaraz, Alcaraz n’a pas le même état d’esprit. Alcaraz, lui, s’amuse ; il doit s’amuser sur le court, et quand il s’amuse sur le court, c’est incroyable. C’est très inté­res­sant d’avoir deux joueurs au sommet de leur art qui ont un état d’es­prit si diffé­rent, complè­te­ment opposé : l’un 100% sérieux, l’autre 100% en mode fun. C’est vrai que le mot ‘robot’ utilisé par Fonseca peur décrire Sinner être perçu de manière néga­tive, mais je ne pense pas qu’il ait eu l’in­ten­tion d’être critique ; il essayait plutôt de décrire que ce que Sinner accom­plit est complè­te­ment fou. Il dit en gros que seule une machine peut faire quelque chose comme ça. »

Publié le mardi 14 avril 2026 à 12:22

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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