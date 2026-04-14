Vainqueur de ses 22 derniers matchs en Masters 1000 (en concédant un seul set), devenu le deuxième joueur de l’histoire après Novak Djokovic à remporter consécutivement les tournois d’Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo, Jannik Sinner a même repris la place de numéro 1 mondial en s’imposant contre Carlos Alcaraz en finale sur le Rocher dimanche (7−6, 6–3).
Dans une nouvelle vidéo Instagram, l’entraîneur français a établi une comparaison entre l’Italien et… Rafael Nadal.
« Tout le monde compare Jannik Sinner à Novak Djokovic pour des raisons tout à fait évidentes, à savoir leur style de jeu, mais personne ne le compare à quelqu’un avec qui, selon moi, il devrait être comparé en termes de mentalité : Rafael Nadal. Ils ont en commun quelque chose d’incroyable et de si rare : leur capacité à jouer chaque coup, du 1er janvier au 31 décembre, avec 100 % d’engagement, de concentration et d’intensité. C’est tellement rare. Et cela explique pourquoi il a remporté autant de sets d’affilée en Masters 1000 (37 d’affilée, un record), sans parler des 10 sets remportées aux Finales ATP. C’est complètement fou, et si on le compare à Alcaraz, Alcaraz n’a pas le même état d’esprit. Alcaraz, lui, s’amuse ; il doit s’amuser sur le court, et quand il s’amuse sur le court, c’est incroyable. C’est très intéressant d’avoir deux joueurs au sommet de leur art qui ont un état d’esprit si différent, complètement opposé : l’un 100% sérieux, l’autre 100% en mode fun. C’est vrai que le mot ‘robot’ utilisé par Fonseca peur décrire Sinner être perçu de manière négative, mais je ne pense pas qu’il ait eu l’intention d’être critique ; il essayait plutôt de décrire que ce que Sinner accomplit est complètement fou. Il dit en gros que seule une machine peut faire quelque chose comme ça. »
Publié le mardi 14 avril 2026 à 12:22