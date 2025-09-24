AccueilATPMouratoglou : "Tout le monde me demande qui pourra vraiment rivaliser avec...
ATP

Mouratoglou : « Tout le monde me demande qui pourra vrai­ment riva­liser avec Alcaraz et Sinner dans les années à venir. Quelques noms me viennent à l’esprit »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

687
Tennis - Rolex Monte Carlo 2024 - Atp -

Un joueur actuel du circuit peut‐il devenir le troi­sième homme et bous­culer la hiérar­chie établie par Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, vain­queurs des huit derniers tour­nois du Grand Chelem ? 

Dans un nouveau post Linkedln, Patrick Mouratoglou a tenté de répondre à cette question. 

« Tout le monde me demande : qui pourra vrai­ment riva­liser avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner dans les années à venir ? Pour cela, un joueur doit tout avoir : un excellent coup droit, un excellent revers, un excellent service, d’ex­cel­lents dépla­ce­ments et un excellent mental. C’est beau­coup. Quelques noms me viennent à l’es­prit, a écrit l’en­traî­neur fran­çais qui cite ensuite Ben Shelton, Felix Auger‐Aliassime, Joao Fonseca, Holger Rune et Jack Draper, tout en souli­gnant leurs limites actuelles. « Tous ces noms nous montrent une chose : l’avenir du tennis est promet­teur, mais ils nous montrent aussi à quel point il est diffi­cile d’at­teindre le sommet. »

Publié le mercredi 24 septembre 2025 à 18:44

Article précédent
Sinner répond à Federer : « C’est comme ça depuis un certain temps, je ne sais pas s’il y aura des chan­ge­ments ou non »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.