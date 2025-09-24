Un joueur actuel du circuit peut‐il devenir le troi­sième homme et bous­culer la hiérar­chie établie par Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, vain­queurs des huit derniers tour­nois du Grand Chelem ?

Dans un nouveau post Linkedln, Patrick Mouratoglou a tenté de répondre à cette question.

« Tout le monde me demande : qui pourra vrai­ment riva­liser avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner dans les années à venir ? Pour cela, un joueur doit tout avoir : un excellent coup droit, un excellent revers, un excellent service, d’ex­cel­lents dépla­ce­ments et un excellent mental. C’est beau­coup. Quelques noms me viennent à l’es­prit, a écrit l’en­traî­neur fran­çais qui cite ensuite Ben Shelton, Felix Auger‐Aliassime, Joao Fonseca, Holger Rune et Jack Draper, tout en souli­gnant leurs limites actuelles. « Tous ces noms nous montrent une chose : l’avenir du tennis est promet­teur, mais ils nous montrent aussi à quel point il est diffi­cile d’at­teindre le sommet. »