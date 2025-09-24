Un joueur actuel du circuit peut‐il devenir le troisième homme et bousculer la hiérarchie établie par Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, vainqueurs des huit derniers tournois du Grand Chelem ?
Dans un nouveau post Linkedln, Patrick Mouratoglou a tenté de répondre à cette question.
« Tout le monde me demande : qui pourra vraiment rivaliser avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner dans les années à venir ? Pour cela, un joueur doit tout avoir : un excellent coup droit, un excellent revers, un excellent service, d’excellents déplacements et un excellent mental. C’est beaucoup. Quelques noms me viennent à l’esprit, a écrit l’entraîneur français qui cite ensuite Ben Shelton, Felix Auger‐Aliassime, Joao Fonseca, Holger Rune et Jack Draper, tout en soulignant leurs limites actuelles. « Tous ces noms nous montrent une chose : l’avenir du tennis est prometteur, mais ils nous montrent aussi à quel point il est difficile d’atteindre le sommet. »
Publié le mercredi 24 septembre 2025 à 18:44