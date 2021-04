Le coach de Serena Williams est un proche de Stefanos Tsitsipas puisque le Grec habite dans son académie basée à Sophia Antipolis. Après son père, Patrick Mouratoglou doit être celui qui le connait le mieux tennis­ti­que­ment et humainement.

Du coup, quand il parle de son poten­tiel, il convient de prendre un peu de recul car les décla­ra­tions de Patrick sont aussi un « jeu » pour conti­nuer à motiver son « poulain ».

C’est ainsi qu’il faut donc réagir face au pronostic livré récem­ment Patrick Mouratoglou aux médias concer­nant un futur titre en Grand Chelem : « Je pense que son niveau est très élevé et il a surtout déjà battu les meilleurs. En fait, il a battu Roger Federer [Open d’Australie 2019] et Rafael Nadal dans un Grand Chelem [Open d’Australie 2021], et Novak Djokovic [Canada 2018 et Shanghai 2019] dans un Masters 1000. Il y a long­temps, son niveau n’était pas aussi constant. Je pense donc qu’il peut gagner un tournoi du Grand Chelem. C’est diffi­cile à dire quand il le fera mais il est sur la bonne voie. Ce sera sans aucun doute une ques­tion de temps »