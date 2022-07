Mouratoglou : « Un seul joueur dépasse Nadal en retour cette saison, c’est Alcaraz »

Patrick Mouratoglou commente constam­ment l’ac­tua­lité du circuit. Dernièrement, le coach de Simona Halep s’est concentré sur le retour de service, un domaine où le « maestro » est Rafael Nadal enfin presque..

« Rafael Nadal possède quelques‐unes des meilleures statis­tiques de retour du circuit. Il a gagné plus de jeux de retour que n’im­porte qui d’autre, et détient le pour­cen­tage le plus élevé avec 33,5%. Mais un joueur dépasse Rafa sur les statis­tiques de retour cette saison, Carlos Alcaraz. Saviez‐vous que l’Espagnol gagne 51,8% de ses jeux de retour quand il gagne le premier point du jeu ? Pour mettre cela en pers­pec­tive, la moyenne du circuit sur cette donnée est de 38,4%. Alcaraz est égale­ment en tête des jeux de retour gagnés après les deux premiers points avec 77,8%, soit 5% de plus que Rafa. La moyenne du circuit est de 59,4% »