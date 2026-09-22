Alors que certains obser­va­teurs commen­çaient à douter de la capa­cité d’Alexander Zverev à remporter un jour un titre du Grand Chelem, l’Allemand en a décroché deux cette saison, à Roland‐Garros puis à l’US Open.

Dans un post publié sur LinkedIn, Patrick Mouratoglou a souligné la force de travail et l’abnégation de l’Allemand.

« Neuf ans à se heurter à un mur ; deux titres du Grand Chelem à vingt‐neuf ans : l’histoire de Zverev n’est pas celle du talent. Zverev affirme lui‐même qu’il ne fait pas partie des joueurs les plus talen­tueux du circuit. Il vient de remporter son deuxième titre du Grand Chelem face à Ben Shelton en finale de l’US Open. Ce tournoi a confirmé ce que nous avions pu observer chez lui tout au long de l’année. Tout d’abord, son éthique de travail, et c’est lui‐même qui en attribue le mérite. Il y a deux ans, j’étais à l’US Open avec Holger Rune pour une séance de deux heures pendant le tournoi. Zverev était sur le court voisin, déjà complè­te­ment trempé. Nous nous sommes entraînés deux heures, et quand nous sommes partis, il était toujours là. Quatre heures au total. Toujours là, à répéter, répéter, répéter. Deuxièmement, et il l’a dit lui‐même : il n’a jamais cessé d’y croire. »