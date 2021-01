Patrick Mouratoglou et Serena Williams ont for­mé l’un des par­te­na­riats les plus durables entre un entraî­neur et une joueuse de ten­nis fémi­nin. Ils tra­vaillent ensemble depuis 2012. Durant cette période, la joueuse de 39 ans a rem­por­té 10 de ses 23 Grands Chelems.

Mouratoglou, 50 ans, a récem­ment décla­ré que le suc­cès de son par­te­na­riat avec Serena Williams n’é­tait pas le fruit du hasard et qu’il était prêt, tout comme l’Américaine, à conti­nuer leur col­la­bo­ra­tion. Il dit éga­le­ment que leur car­rière a lit­té­ra­le­ment explo­sé lors­qu’ils tra­vaillaient ensemble :

« Si elle n’a­vait pas été là, j’au­rais pro­ba­ble­ment atteint ce niveau avec quel­qu’un d’autre. Elle était déjà une cham­pionne quand je l’ai connue, mais avec moi, elle a chan­gé de dimen­sion », a‑t‐il ajou­té. « Au fond, nous avons explo­sé ensemble dans nos pro­fes­sions res­pec­tives. Mais j’avais éga­le­ment beau­coup appris avec Marco Baghdatis ou Aravane Rezaï. »