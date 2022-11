Toujours à l’affût après une actua­lité concer­nant le tennis, Patrick Mouratoglou a commenté à sa manière le sixième titre en carrière remporté par Novak Djokovic sur le Masters. Et au vue de la forme du Serbe et de sa moti­va­tion encore intacte, l’en­traî­neur trico­lore estime carré­ment qu’il pour­rait dépasser la barre des 30 tour­nois du Grand Chelem en carrière.

« Donc, vous imaginez que si Djokovic joue trois ou quatre ans de plus et qu’il est capable de remporter deux ou trois Grands Chelems par saison, il pour­rait encore gagner entre trois et dix Grands Chelems supplé­men­taires. C’est incroyable. »