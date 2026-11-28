« Vous allez encaisser de l’argent avec le sang de millions d’Ukrainiens », a lâché l’Ukrainien Sergiy Stakhovsky, ex‐31e mondial et coach d’Elina Svitolina au Masters, en réac­tion à à la parti­ci­pa­tion des Français Corentin Moutet, Adrian Mannarino et de l’Anglais Dan Evans à l’exhibition très contro­versée, Northern Palmyra Trophies, en Russie, financée par Gazprom, l’une des entre­prises d’état les plus impli­quées dans la guerre contre l’Ukraine.

Contactée par L’Equipe, la Fédération Française de Tennis (FFT) a a rappelé sa posi­tion, tout en prenant soin de ne pas commenter direc­te­ment le choix des joueurs concernés.

« Comme elle a eu l’oc­ca­sion de le rappeler à plusieurs reprises ces dernières années, la FFT recom­mande aux joueurs fran­çais de ne pas prendre part à ce type de mani­fes­ta­tion en Russie. Cette posi­tion très claire reste inchangée. La parti­ci­pa­tion à un tournoi d’ex­hi­bi­tion relève d’une déci­sion indi­vi­duelle des joueurs, que la FFT n’a pas voca­tion à commenter davantage. »