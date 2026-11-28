« Vous allez encaisser de l’argent avec le sang de millions d’Ukrainiens », a lâché l’Ukrainien Sergiy Stakhovsky, ex‐31e mondial et coach d’Elina Svitolina au Masters, en réaction à à la participation des Français Corentin Moutet, Adrian Mannarino et de l’Anglais Dan Evans à l’exhibition très controversée, Northern Palmyra Trophies, en Russie, financée par Gazprom, l’une des entreprises d’état les plus impliquées dans la guerre contre l’Ukraine.
Contactée par L’Equipe, la Fédération Française de Tennis (FFT) a a rappelé sa position, tout en prenant soin de ne pas commenter directement le choix des joueurs concernés.
« Comme elle a eu l’occasion de le rappeler à plusieurs reprises ces dernières années, la FFT recommande aux joueurs français de ne pas prendre part à ce type de manifestation en Russie. Cette position très claire reste inchangée. La participation à un tournoi d’exhibition relève d’une décision individuelle des joueurs, que la FFT n’a pas vocation à commenter davantage. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.