Et qu’on appré­ciait un sport, une… — Corentin Moutet (@moutet99) January 5, 2024

« J’ai l’im­pres­sion que nous sommes tous devenus des comp­tables à regarder les résul­tats, les chiffres, à comparer les gens entre eux par leur résultat. À donner de la valeur aux choses seule­ment en fonc­tion de leur valeur média­tique. Si on reve­nait à la base et qu’on appré­ciait un sport, une musique, un film, etc, pour les émotions qu’ils procurent. A la fin, les frères, tout rede­vient neutre, tout s’ar­rête. Il ne restera que les souve­nirs, les émotions, les rencontres. Les chiffres ne voudront plus rien dire. Ne vous faites pas piéger. Je pense qu’il faut appré­cier une œuvre pour ce qu’elle est vrai­ment pas pour ce qu’elle repré­sente », a estimé l’ac­tuel 133e joueur mondial.