Corentin Moutet, battu au premier tour de Rio malgré deux balles de match face à Federico Coria (1-6, 7-6(1), 7-6(3)), a publié un long message sur son compte Twitter où il semble annoncer qu’il quitte le réseau social. « Je vois plus de haine que d’amour, plus de bêtises que de sens, beaucoup de bonheur dans le malheur d’autrui, beaucoup de jugement et peu de bienveillance, a écrit le Parisien de 20 ans. Je suis impressionné de voir la méchanceté des inconnus vers d’autres inconnus s’exercer avant autant de facilité. Les mots n’ont apparement plus de poids ni de significations. Imaginez les mêmes propos haineux que vous prononcez à des personnes derrière votre écran en un clic s’ils étaient prononcés à votre enfant ou votre famille (…) Les réseaux pourraient être source d’apprentissage et de partage selon moi, mais puisque nous sommes incapables de nous aimer et d’être bienveillants les uns envers les autres. Je vous dis à (jamais) la prochaine Twitter. Pour les gens sains à très vite dans les tournois. »