Corentin Moutet a donné des expli­ca­tions aux Grandes Gueules du Sport sur RMC, quelques jours après son alter­ca­tion avec Adrien Andreev (211e) au filet, à l’Open d’Orléans. Le Français a donné des expli­ca­tions avant de regretter les propor­tions prises par cet accrochage.

« Le jour où je suis numéro 1 mondial ou que je gagne un Grand Chelem, les gens accep­te­ront si je me comporte de la pire des manières, personne ne viendra rien me dire. Parce que tu gagnes. Si tu es 200e mondial personne ne te regarde. On est faci­le­ment condam­nable. Et ça fait parler, parce que le tennis est un sport super lisse. Parce qu’on n’a le droit de rien faire sur un court. D’un côté les gens sont super contents de voir un sport pas si lisse, mais de l’autre on nous dit : ‘Il ne faut pas faire ça!’ », a lâché 69e mondial.