Qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris (27 juillet au 4 août), Corentin Moutet se réjouit de retrouver le public fran­çais dans un mois, quelques semaines après son très beau parcours à Roland‐Garros, conclu par une défaite en huitièmes de finale contre Jannik Sinner.

« Mon rapport au public ? Oui, ça change tout. Ça change tout parce qu’en­core plus à Roland‐Garros, parce qu’il y avait ma famille, mes amis, tous mes proches qui étaient présents. Donc, on joue aussi devant eux et ça arrive une ou deux fois dans l’année, peut‐être aussi à Bercy. Donc, c’est toujours un moment spécial. Et puis aussi, je pense que ces dernières années, le public de Roland‐Garros a un peu évolué, dans le sens où je pense que c’est un public plus engagé, plus présent pour soutenir les joueurs. Ils sont plus nombreux, plus bruyants aussi », a déclaré le 55e mondial au micro d’Eurosport.