Au cours d’un portrait de Corentin Moutet réalisé par nos confrères de L’Équipe, le joueur fran­çais s’est exprimé avec sincé­rité sur plusieurs sujets dont les fameuses confé­rences de presse que certains joueurs et joueuses redoutent tant. D’après lui, ces points presse ne devraient pas être obli­ga­toires. Extraits.

« En confé­rence de presse, on donne sans rece­voir. C’est proposé comme un affron­te­ment. Tu t’as­sieds derrière le micro et tu as des jour­na­listes qui te posent des ques­tions pour écrire leur article. Mais nous là‐dedans, on a quoi à y gagner ? À part donner de l’in­for­ma­tion qui sera souvent tournée comme bon leur semble. Qu’on donne la parole aux fans. Parce que ce sont eux qui s’in­té­ressent vrai­ment à nous. L’échange serait plus riche direc­te­ment avec le fan. J’en ai parlé plein de fois à l’ATP. Les joueurs ne devraient pas être contraints d’aller parler en confé­rence de presse. Nous sommes des personnes publiques certes, mais on n’est pas obligé de raconter des trucs hyper perso, ne serait‐ce que comment on se sent. »