Au cours d’une inter­view réalisée par Benoit Maylin pour Winamax, sortie ce samedi sur Youtube, Corentin Moutet aborde tout un tas de sujets parmi lesquels son « amour » pour Rafael Nadal durant sa jeunesse. Un extrait savoureux.

« Je ne sais plus si j’ai dormi avec le bandeau de Nadal mais j’ai dîné avec. Je remercie d’ailleurs mes parents qui ont accepté. Ils ne voulaient pas que je sorte de la maison avec le débar­deur par contre, c’est pour ça que je dormais avec. Ils disaient que c’était trop moche. J’avais un pote de Paris qui s’appelait Rafael et qui ressem­blait à Nadal avec ses cheveux longs et le débar­deur. C’était mon rêve de jouer comme ça », raconte le 51e joueur mondial.

On comprend Corentin…mais aussi les parents !