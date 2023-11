Alors qu’il vivait une saison compli­quée, marquée par son opéra­tion du poignet droit en tout début d’année, et qu’il restait sur six défaites consé­cu­tives avant cette semaine, Corentin Moutet a remporté son premier titre depuis un an dimanche à Helsinki dimanche sur le circuit Challenger.

Le Français s’est imposé en trois sets contre le 169e mondial Sumit Nagal : 6–3, 3–6, 6–2.

« Je savais que même avec une main en moins, si je travaillais dur, je pour­rais obtenir de bons résul­tats. Merci à mon équipe qui a toujours été à mes côtés pendant cette année diffi­cile », a écrit Moutet qui n’a toujours pas joué avec un revers à deux mains depuis son retour de bles­sure en avril dernier.

Moutet savoure ce titre obtenu au courage, en ayant sauvé deux balles de match, dont celle ci‐dessous à 7–5, 5–4, 40–30 en faveur d’Arthur Rinderknech en demi‐finales.

Crazy match point saved by Moutet. Ended up fending off one more (Rinderknech’s unforced error on a volley) and won 5–7 7–5 6–3.

📷: @ATPChallenger pic.twitter.com/LFUVoWuRM9