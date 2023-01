Corentin Moutet est l’un des joueurs fran­çais les plus attendus en 2023. Mais si le 66e joueur mondial et son nouvel entraî­neur, Petar Popovic, nour­rissent de grandes ambi­tions, ils devront se montrer patients car le Parisien a été opéré du poignet droit ce lundi.

« Bonjour tout le monde, je tenais à vous informer que j’ai été opéré au poignet droit aujourd’hui (lundi, ndlr) et que tout s’est bien passé. Je tiens à remer­cier chacun d’entre vous pour votre incroyable soutien à travers les messages que vous m’avez envoyés. Je ferai tout en mon pouvoir pour revenir plus fort que jamais. Je sais que la route sera longue, mais je suis motivé à faire de mon mieux. merci encore pour votre soutien constant. Je serai bientôt de retour avec encore plus de force », a écrit Corentin sur Instagram.

Gêné à l’Open d’Australie, il avait tout de même battu le Chinois Wu en cinq sets avant de se battre mais de s’in­cliner contre Francisco Cerundolo au 2e tour, dans une partie où il ne pouvait même plus jouer de revers à deux mains.

A voir désor­mais quelle sera la durée de son indisponibilité.