Faut‐il avoir joué à un certain niveau pour avoir le droit de commenter le tennis et d’analyser certaines perfor­mances ? Corentin Moutet a lancé ce débat jeudi en se moquant du niveau de tennis d’un obser­va­teur.

Ce dernier a répondu au joueur fran­çais en faisant un paral­lèle étrange entre son affec­tion pour Rafael Nadal lors­qu’il était jeune et ses diffi­cultés actuelles sur le circuit.

« Rafa ne va pas t’aider avec ton clas­se­ment en chute libre, mon frère », a lâché l’observateur.

Visiblement agacé, le 119e mondial actuel lui a direc­te­ment répondu.

« Je suis désolé si je t’ai offensé. Je parlais des gens sur twitter qui donnent leur avis et analysent tout comme ils l’ont vécu. Bien sûr, tu en fais partie. Je ne pense pas que ce soit une honte d’avoir Rafa comme idole quand on est un enfant qui joue au tennis. Et ton commen­taire sur la chute de mon clas­se­ment comme tu l’as dit montre exac­te­ment à quel point certains gars comme toi jugent le tennis profes­sionnel sans aucune connais­sance et respect de ce qu’est un pro dans le tennis », a écrit le Parisien.

I’m sorry if I offended you

I was talking about people on twitter that give their opinion and analyze every­thing like they expe­rienced it.

Of course you are part of it



I don’t think it’s a shame to have Rafa as an idol when you are a kid playing tennis.

