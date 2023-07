Blessé au deuxième tour de l’Open d’Australie, Corentin Moutet est aujourd’hui toujours handi­capé par son poignet gauche. Afin de pouvoir revenir dans la compé­ti­tion, le trico­lore avait décidé de se mettre au revers à une main. Malgré tous ses efforts, la douleur persiste et Moutet doit se rendre à l’évidence : la guérison prend du temps. Le Français à donc décidé de faire une « mise à jour sur sa bles­sure » via son compte Twitter :

Update on my wrist injury 🚨🤕 pic.twitter.com/Oyzb5hMMD1 — Corentin Moutet (@moutet99) July 27, 2023

« Salut les gars. Comme vous le savez peut‐être, j’ai eu une bles­sure doulou­reuse au poignet qui a gêné mes acti­vités et mes perfor­mances. Malheureusement, malgré les efforts que j’ai faits jusqu’à présent, la douleur a persisté et il est devenu évident que j’avais besoin d’ex­plorer des méthodes alter­na­tives de guérison. Aujourd’hui, j’ai subi un trai­te­ment appelé Plasma Riche en Plaquettes (PRP). C’est une tech­nique régé­né­ra­tive qui utilise les plaquettes de mon corps pour favo­riser la guérison et réduire l’in­flam­ma­tion dans la zone blessée. J’ai bon espoir que cette approche appor­tera le soula­ge­ment dont j’ai besoin et aidera mon poignet à guérir plus rapi­de­ment. Bien que je prenne toutes les mesures pour assurer un réta­blis­se­ment rapide, je comprends égale­ment que la guérison prend du temps. Pendant cette période, je conti­nuerai à rester positif, à suivre les conseils de mon médecin avec dili­gence et à me concen­trer sur les aspects de mon métier que je peux améliorer sans mettre un stress excessif sur mon poignet. Vos bons vœux et vos pensées posi­tives signi­fient le monde pour moi, et ils four­nissent l’en­cou­ra­ge­ment dont j’ai besoin pour rester forte tout au long de ce processus de guérison. Je promets de vous tenir au courant de mes progrès et j’at­tends avec impa­tience le jour où je pourrai à nouveau jouer pour vous tous. Merci de m’avoir compris et d’avoir été là pour moi à chaque étape. »